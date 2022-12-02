EBB Senfoni Orkestrası müzikseverlerle buluştu

Konserin şefliğini Orhun Orhon yaparken, flüt sanatçısı Aslıhan And da solistliğini yaptı. Konserin başında, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ dolayısıyla konuşma yapan Orhon, kadına şiddetin Senfoni Orkestrası sanatçıları olarak her daim karşısında olduklarını belirtti. Konser, Eskişehirli müzikseverlerin beğenisini topladı.