Ebegümeci nelere iyi gelir

Ülkemizde Ebegümeci çay olarak kullanılırken pek çoğumuz yararlarını bilmeden tüketiyoruz. İşte Ebegümecinin yararları...

Bilimsel adıyla Malva sylvestris olan Ebegümeci aslında çok popüler bir ot. Genellikle tarlalarda ve çalılık alanlarda yetişiyor. Mor bir çiçeğe sahip.



NASIL TÜKETİLMELİ?

Yaprakları kurutularak çayı yapılabiliyor. Bazı yörelerde yemek olarak da tüketiliyor. Çiçekleri ile yapraklarının yağı insana çok yararlı. İşte o yararları:

Rahatlatıcı etkisiyle uyku sorununu gideriyor.

Böcek ısırıklarına iyi geliyor.

Güneş yanıkları ve çürüklere etkisi var.

Ağrı gideriyor.

Bağışıklık sistemini koruyor.

Solunum yolu şikayetlerini hafifletiyor.

ZARARLARI VAR MI?

Ebegümeci adet sökücü bir bitki. Anne adaylarının kullanmaması gerekiyor. Başka itkisel veya kimyasal ilaçlarla da aynı anda tüketilmiyor. Böyle durumlarda doktora danışılması şart...