Ebrar Karakurt bağıra bağıra İstiklal Marşı'nı okurken gözyaşlarını tutamadı

Avrupa Şampiyonu olan Milli Takımımız'ın yıldızı Ebrar Karakurt, İstiklal Marşı sırasında gözlaşlarını tutamadı.

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonu olup tarih yazarken, dincilerin hedefindeki Ebrar Karakurt, madalya töreninin ardından İstiklal Marşı okunurken duygularına hakim olamadı.

İstiklal Marşı'nı bağıra bağıra okuyan Ebrar, göz yaşlarını da tutamadı.

Ebrar, maçtan sonra yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullandı:

BİZ TÜRKİYE'YİZ BİZ ŞAMPİYONUZ!

Tribünlerde ve ekran başında sizler, sahada biz! Birlikte savaştık ve kazandık!! Bu şampiyonluk güzel ülkemiz için...

Avrupa'nın en büyüğü TÜRKİYE!