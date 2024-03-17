Ebrar Karakurt Beşiktaş için çıldırdı

Ay Yıldızlı voleybolcumuz ve Beşiktaş taraftarı olan Ebrar Karakurt, Antalyaspor maçı sonrasında adeta isyan etti.



Beşiktaş'ın Antalyaspor'a mağlup olduğu maçın sonu için diyecek bir şey bulamadığını söyleyen Ebrar Karakurt şaşkınlığını gizleyemedi.

İşte Ebrar'ın paylaşımı:

Diyecek kelime bulamıyorum.. Hayatımda izlediğim en garip futbol maçıydı…

Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Kaliningrad'da kariyerini sürdüren Ebrar Karakurt, izin günlerinde Beşiktaş maçlarını takip etmesiyle dikkat çekti.

Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olan Ebrar Karakurt, son olarak siyah-beyazlıların Galatasaray ile oynadığı derbiyi tribünden takip etmişti.