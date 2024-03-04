Ebrar Karakurt Hasan Arat ile bir araya geldi. Arat'tan formayı kaptı

Tuncay Özülü
Ebrar Karakurt Hasan Arat ile bir araya geldi. Arat'tan formayı kaptı
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde bir araya geldi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de evinde Galatasaray'ı ağırladı.

Sarı-kırmızılı ekip, kritik derbiyi Al Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 kazandı ve zirve yarışında hata yapmadı.

Beşiktaş taraftarlığıyla bilinen Milli yıldız voleybolcu Ebrar Karakurt, derbiyi izlemek için Tüpraş Stadyumu'ndaydı.

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HASAN ARAT İLE POZ VERDİ
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Ebrar Karakurt ile bir araya geldi ve milli voleybolcuya 99 numaralı ve Ebrar Karakurt yazan Beşiktaş forması hediye etti.

Ayrıca Ebrar Karakurt ve Hasan Arat'ın boynunda siyah-beyazlı atkı olduğu görüldü.

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