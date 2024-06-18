Ebrar Karakurt isyan etti

Kaynak: Haber Merkezi
Ebrar Karakurt isyan etti

Takım otobüsünde sürekli İspanyolca şarkı çaldığını belirten Ebrar Karakurt esprili bir dille bu durumu eleştirdi.

Voleybol Milletler Ligi’nde Hong Kong’da oynanan 3. Etabın da sona ermesiyle final heyecanı başladı.

Çeyrek final müsabakasında Polonya ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları Tayland’a vardı.

Cuma günü saat 16.30’da oynanacak olan mücadele için hemen çalışmalarına başlayan millilerin son görüntüleri herkesi güldürdü.

Millilerin antrenmana gittiği sırada otobüste çekilen video ve Ebrar Karakurt’un isyanı sosyal medyada gündem oldu.

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İSPANYOL ŞARKIDAN BIKTI

Otobüsteki şarkı tercihinin Ebrar Karakurt ve Derya Cebecioğlu tarafından yapıldığının belirtilmesi üzerine kamerayı alan Ebrar Karakurt isyan etti.

Otobüste sürekli İspanyolca şarkı çalındığını belirten Ebrar Karakurt, “Mine yüzünden sürekli İspanyolca dinlemekten bıktık. Bu bir çağrıdır. Mine’nin İspanyolca müziklerini kapatmamız lazım” dedi.

Ebrar Karkurt’un bu isyanına pek çok sosyal medya kullanıcısı destek verdi.

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