Ebrar Karakurt'tan anlayana flaş mesaj

Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldızlarından Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından "Ben böyleyim" dilerek çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Karakurt, madalya töreninde sahneye çıkarken kullandığı Athena'nın "Ben böyleyim" şarkısını ve X hesabından paylaştı.

Şarkının sözleri şöyle:

Hayat bu kadar mı?

Bence değil

Bir kaç sözüm var

Biraz senin gibi

Yıkılmayan duvarları var

Bazen esintili

Bazen uzak yakınlarım var

Ben, ben böyleyim kendi yolumda

Bırak tutma beni

Kaybetsem de üzülmem asla

Ne boş kaygıların

Korkma bana hiç bir şey olmaz

Yanlış doğru gibi

Eksik kalan bir kaç satırsa

Ve ben ben böyleyim

Kendi yolumda”