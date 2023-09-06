Ebrar Karakurt'tan anlayana flaş mesaj

Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldızlarından Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından "Ben böyleyim" dilerek çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Karakurt, madalya töreninde sahneye çıkarken kullandığı Athena'nın "Ben böyleyim" şarkısını ve X hesabından paylaştı.
Şarkının sözleri şöyle:
Hayat bu kadar mı?
Bence değil
Bir kaç sözüm var
Biraz senin gibi
Yıkılmayan duvarları var
Bazen esintili
Bazen uzak yakınlarım var
Ben, ben böyleyim kendi yolumda
Bırak tutma beni
Kaybetsem de üzülmem asla
Ne boş kaygıların
Korkma bana hiç bir şey olmaz
Yanlış doğru gibi
Eksik kalan bir kaç satırsa
Ve ben ben böyleyim
Kendi yolumda”
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