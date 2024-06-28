Ebrar Karakurt'un sarışın güzelle nefes kesen görüntüsü

Kaynak: Haber Merkezi
Ebrar Karakurt'un sarışın güzelle nefes kesen görüntüsü

Olimpiyatlar öncesi Yulia Brovkina ile birlikte tatile çıkan Ebrar Karakurt büyüledi.

Son olarak Milletler Ligi çeyrek finalinde Polonya'ya elenen A Milli Kadın Voleybol Takımımızda ara başladı.

Altın Kızlarımız 14 Temmuz'da başlayacak olan Paris Olimpiyatları için çalışmalara başlamadan önce kısa bir tatile çıktı.

Boşluğu değerlendirmek için herkes farklı bir yere giderken takımın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt'un tercihi Karadağ oldu.

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Lokomotiv Kalaningrad'dan takım arkadaşı Yulia Brovkina ile birlikte Karadağ'a giden Ebrar Karakurt geçirdiği güzel zamanları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Karakurt'un Rus takım arkadaşı ile birlikte lunaparkta Roller Coaster macerasına dair çektiği görüntü ise gündem oldu.

Görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tutan kullanıcılar ikiliye iyi dileklerini iletti.

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