Ebrar Karakurt'un Seda Sayan paylaşımını görenler inanamadı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil eden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı C Grubu’ndaki 3. Ve son maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

4 Ağustos Pazar günü (Yarın) TSİ 10.00’da South Paris Arena’da oynanacak olan karşılaşmayı kazanacak olan taraf grubu lider bitirecek.

Çeyrek finalde kiminle eşleşeceğimizi belirlemesi açısından kritik olan karşılaşma öncesi Filenin Sultanları stres atmaya çıktı.

Paris sokaklarını gezdikten sonra bir kafede oturan millilerimizde Ebrar Karakurt yaptığı paylaşımla herkesi hem güldürdü hem de şüpheye düşürdü.

Kafede yan masalarında oturan kadın Seda Sayan’a benzerliği ile dikkat çekti. Kadınla bir fotoğraf paylaşan Ebrar Karakurt "Seda ablam yan masamızda oturuyorsun sanıp çok heyecanlandık" dedi.

Ebrar Karakurt yaptığı paylaşıma Seda Sayan’ın ünlü şarkısı "Ah Geceler"i de eklemeyi ihmal etmedi.

Karakurt’un paylaşımı sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar “Seda Sayan olmasın iyi baksaydınız” dedi.