Ebrar yine stil değiştirdi! Yarı finale kalırsak bakın ne yapacak

Kaynak: Haber Merkezi
Farklı saç modelleriyle dikkat çeken Filenin Sultanları'ndan yıldız oyuncu Ebrar Karakurt, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası öncesi yine stil değiştirdi.

Ebrar Karakurt, Dünya Voleybol Şampiyonası'na yepyeni stiliyle giriyor.

Daha önce kazıttığı saçlarını şimdi sarıya boyatan Ebrar Karakurt yeni stili hakkında TRT Spor'a konuştu.

"YARI FİNALE ÇIKARSAK PEMBEYE BOYATACAĞIM"

Ebrar, "Saçlarımı boyatmak istiyordum aslında ama pembe mi sarı mı diye karar verememiştik. Buraya gelirken bütün malzemeleri aldım saçlarımı boyamak için. Sarı yaptım. İki gün böyle kullanırım diye düşündüm ama kızlar 'Kalsın' dedi. Yarı finale kalırsak pembe yapalım diye bir totem de yaptık. Bakalım yarı finale kalırsak pembe yapmayı düşünüyoruz. Aslı yaptı. Baya da iyi yaptı. Güzel oldu bence bana bir değişiklik oldu. Uzun zamandır saçlarımı boyatmıyordum. İnşallah bana da uğur getirir." dedi.

