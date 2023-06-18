Ebru Gündeş eski eşi Reza Zarrab'tan ağır intikam aldı

Ebru Gündeş’in Amerika’da yaşayan eski eşi Reza Zarrab’la arasındaki gerginlik devam ediyor. Son olarak yeni albüm müjdesi veren Ebru Gündeş eski kocasıyla velayet davasında istediğini aldı. İddialara göre Reza Zarrab’ın artık 12 yaşındaki kızı Alara’yı göremeyeceği konuşuluyor.

Ebru Gündeş eski eşi Reza Zarrab'tan ağır intikam aldı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Son yıllarda Hadise ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Reza Zarrab eski karısına velayet davası açmıştı. Rezza Zarrab, Ebru Gündeş'e dava açarak kızları Alara'nın velayetini kendisine verilmesini istemişti.

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Bu olaylardan sonra, şarkıcının eski eşine karşı dava açarak mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı. Ünlü isim, eski eşinin çocuğuyla kişisel ilişkisinin kaldırılmasını talep etti.

Bu davayla ilgili yeni iddialar gündeme geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; gizlilik kararı olan Beykoz Adliyesi 2. Aile Mahkemesi‘nde görülen davadan cuma günü karar çıktı ve Reza Zarrab’ın artık 12 yaşındaki kızı Alara’yı göremeyeceği kararı verildi.

İddialara dair taraflardan henüz bir açıklama ise gelmedi.

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