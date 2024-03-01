Ebru Gündeş ile evlenen adamın eski eşinden bomba açıklama

Ebru Gündeş'in, üç evlilik geçirdikten sonra, Aralık 2023'te 37 yaşındaki Murat Özdemir ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilmişti. Çift arasındaki 12 yaş farkı da dikkat çekmişti.

İddialara göre, iki yıl önce bir arkadaş ortamında tanışan Murat Özdemir, o dönem Selin Kabaklı ile evliyken, boşandıktan sonra Ebru Gündeş ile ilişki yaşamaya başlamıştı.

İddiaların ardından, iddiaya maruz kalan Selin Kabaklı, Posta gazetesine açıklamalarda bulundu.

2002 Best Model Güzeli olan ve 36 yaşında bir çocuk annesi olan Selin Kabaklı, "Evliliğiniz sırasında eşiniz sizi Ebru Gündeş ile aldattı mı?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Bu ilk ve son açıklamam. Ebru Abla umarım bana yaşattıklarını ve yaşatılanı yaşamasın. Herkesin yolu açık olsun."

Ebru Gündeş, Murat Osman Özdemir ile 4. kez evlendi.