Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw Dubai'de görüntülendi. Ayrılığa dayanamadılar!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, kendisinden 22 yaş küçük Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile gözlerden uzak bir şekilde yaşadığı ilişkiyle gündem olmuştu.

İkili daha sonra evlilik kararıyla herkesi şaşırtmış ardından da sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı.

İddiaya göre ayrılığın nedeni, Ebru Gündeş'in yoğun iş temposu olduğu biliniyordu.

AİLE BASKISI AYIRMIŞ

Hürriyet'te yer alan habere göre aşık çift, Rassan Khoshnaw'ın ailesinin baskısı nedeniyle ayrılmak zorunda kalmış. Khoshnaw Ailesi, 22 yaş fark nedeniyle oğullarının Ebru Gündeş'le evlenmesine karşı çıkmış.

Çift, ayrılığa dayanamadı. Ebru Gündeş ile Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw Dubai'de görüntülendi.

