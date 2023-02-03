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Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw Dubai'de görüntülendi. Ayrılığa dayanamadılar!

Geçtiğimiz Ekim ayında ayrılan Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw barıştı. Khoshnaw Ailesi, çiftin arasındaki 22 yaş farkını sorun yapınca ayrılan çift, ayrılığa dayanamadı. İkili Dubai’deki barışma tatilinde objektiflere yakalandı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 13:38
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Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw barıştı! Dubai'de görüntülendiler

Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw Dubai'de görüntülendi. Ayrılığa dayanamadılar!
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Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, kendisinden 22 yaş küçük Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile gözlerden uzak bir şekilde yaşadığı ilişkiyle gündem olmuştu. 

İkili daha sonra evlilik kararıyla herkesi şaşırtmış ardından da sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı. 

İddiaya göre ayrılığın nedeni, Ebru Gündeş'in yoğun iş temposu olduğu biliniyordu.

AİLE BASKISI AYIRMIŞ

Hürriyet'te yer alan habere göre aşık çift, Rassan Khoshnaw'ın ailesinin baskısı nedeniyle ayrılmak zorunda kalmış. Khoshnaw Ailesi, 22 yaş fark nedeniyle oğullarının Ebru Gündeş'le evlenmesine karşı çıkmış.

Çift, ayrılığa dayanamadı. Ebru Gündeş ile Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw Dubai'de görüntülendi.
 

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