Ebru Gündeş mahkemeye koştu! Suç duyurusunda bulundu

Kenan Doğulu’nun başlattığı, Serdar Ortaç, Ajda Pekkan, gibi ünlü isimlerin devamını getirdiği “eserlerin dijital mecralarda izinsiz şekilde kullanılmaması” mücadelesine Ebru Gündeş de katıldı.

Ebru Gündeş mahkemeye koştu! Suç duyurusunda bulundu

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Ebru Gündeş avukatları Ergin Akçay ve Levent Polat aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak Avrupa Müzik ile Bonus Müzik’e dava açtı.

ebru-gundes-i-kahreden-olum-8429.jpg

Gündeş’in dilekçesindeki iddiaya göre; davalı iki şirket sanatçıya ait 28 eseri izinsiz şekilde dijital platformlarda yayınladı. Avukatları, hukuka aykırı bu eylem nedeniyle Gündeş’in haklarına telafisi imkânsız zarar verildiğini öne sürdü. Maddi ve manevi zarara uğradığını ileri süren sanatçı, izinsiz kullanımların durdurulmasını talep etti.

İlgili Haberler
Sarayın şarkıcısı Demet Akalın Ebru Gündeş'in önünde saygıyla eğildi
Ebru Gündeş'in kız kardeşi ortaya çıktı.Yıllardır sır gibi saklamış
Ebru Gündeş sahnede neye uğradığını şaşırdı. Kimse yardım edemedi.
Reza Zarrab'ın eski sevgilisi Azerbaycanlı şarkıcı Günel 'den Ebru Gündeş'e olay suçlama
Öne Çıkanlar
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
İsveç dünya üçüncüsü oldu Spor
İsveç dünya üçüncüsü oldu
Trakya'nın barajlarında alarm zilleri çalıyor Ekonomi
Trakya'nın barajlarında alarm zilleri çalıyor
Ölümü ertelemenin yolu bulundu! Sağlık
Ölümü ertelemenin yolu bulundu!
Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı Güncel
Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı
Karma eğitimin kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı Siyaset
Karma eğitimin kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı
Amy Winehouse'un ailesinden hayranlarına sürpriz Magazin
Amy Winehouse'un ailesinden hayranlarına sürpriz
Yumurta viyolü üretimi yapan 5 firmaya soruşturma Güncel
Yumurta viyolü üretimi yapan 5 firmaya soruşturma