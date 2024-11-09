Ebru Gündeş'e ne kadar konser ücreti ödendiği belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ebru Gündeş'e ne kadar konser ücreti ödendiği belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ebru Gündeş konserinin maliyetinin tüm çalışan masrafları ve diğer giderlerle birlikte 44 milyon 937 bin lira olduğunu açıkladı.

Ebru Gündeş'in 29 Ekim'de verdiği konser için ne kadar ödendiğine ilişkin ABB'den bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Net rakam 44 milyon 937 bin 117 liradır. Bunun içinde ulaşım, konaklama, teknik malzeme ve 100’e yakın çalışanın masrafları da var" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda konser veren şarkıcı Ebru Gündeş'e 69 milyon lira verildiğini iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı.

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Açıklamada, "Bazı basın yayın ve sosyal medya hesapları üzerinden yanlış ve kamuoyunu yanıltıcı bir bilgi servis edilmektedir. Cumhuriyetimizin 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Güneş'e 69 milyon lira verildiği iddiası ve beraberinde dolaşıma sokulan görselin gerçeklikle ilgisi yoktur" denildi.

Konser için 44 milyon 937 bin lira ödeme yapıldığı, bunun diğer çalışanlar ve masrafları kapsadığı belirtilen açıklamada "Net rakam 69 milyon lira değil 'KDV dahil 44 milyon 937 bin 117 lira'dır. Bu rakamın içinde ulaşım, konaklama, Ebru Gündeş’in isteği üzerine kurulan ekran, ses sitemi, kurulan sahne, teknik malzeme ve 100’e yakın çalışanın masraflarının da olduğunu hatırlatırız. Gerçeklerin tüm detaylarıyla anlatılacağı kamuoyunun bilgilendirileceği açıklama PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 15.00’de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından yapılacaktır." denildi.

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