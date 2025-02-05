Ebru Gündeş'in bilet fiyatları sosyal medyada gündem oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ebru Gündeş'in bilet fiyatları sosyal medyada gündem oldu

Ebru Gündeş’in 14 Şubat Sevgiler Gününde vereceği konser gündem oldu. Ebru Gündeş’in konserine gitmek sevenlerine pahalıya patlayacak. Bu yıl 14 Şubat’ta İstanbul Boğazı’ndaki ultra lüks Mandarin Oriental otelinde sahne alacak. Konsere gidecekler bir kez değil yüz kez düşünmesi gerekiyor.

Ebru Gündeş 14 Şubat’ta İstanbul Boğazı’ndaki ultra lüks Mandarin Oriental otelinde sahneye çıkacak. Bu konsere gitmek müşterilerin cebini yakacak.

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Oldukça lüks olan bu geceye katılmak, müşterileri oldukça düşündürecek.

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Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, sanatçıyı en önden izlemek isteyenler 100 bin TL, Arkaya doğru sırasıyla 90 bin TL, 80 bin TL, 70 bin TL, 55 bin TL, 45 bin TL ve 20 bin TL gibi fiyat seçenekleri bulunmakta.

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Bu fiyatlar adeta dudak uçuklattı. Bu fiyatlara ek olarak ayrıca müşterileri lüks bir menü karşılayacak.

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Misafirleri soğuk başlangıçlardan ızgara bonfileye, kalpli çikolatalı pastadan sınırsız içeceklere kadar zengin bir menü bekliyor.

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