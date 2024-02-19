Ebru Gündeş’in gizemli aşkı ortaya çıktı. İş adamı ama kim olduğu belli değil

Kaynak: Patronlar Dünyası
Ebru Gündeş’in gizemli aşkı ortaya çıktı. İş adamı ama kim olduğu belli değil
Şarkıcı Ebru Gündeş’in iş insanı Murat Özdemir ile aşk yaşadığı ve hatta evleneceği iddia edildi. Peki Murat Özdemir kim?

Sanatçı Ebru Güneş, Reza Zarrab ile boşandıktan sonra aşk hayatı ile gündemi sallıyor. Gündeş’in Geçtiğimiz yıl Iraklı iş insanı Khoshnaw aşk yaşadığı ileri sürülmüştü.

Şimdilerde ise Gündeş’in iş insanı Murat Osman Özdemir ile birlikte olduğu ve evleneceği iddia edildi. İkili arasındaki aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bazı iddialara göre, Özdemir eşi Selin Kabaklı ile 2022 yılında boşandığını ve 2023 yılında Ebru Gündeş ile ilişkiye başladığı yönündeylen bazı iddialara göre de Özdemir henüz Selin Kabaklı'dan boşanmamışken Gündeş işe aşk yaşadı.

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MURAT ÖZDEMİR KİM?

2002 Best Model Güzeli Selin Kabaklı İş insanı Murat Özdemir ile 2018 yılında evlendiler. Çiftin 2022 yılında boşandığı biliniyor.

Ebru Gündeş’le adı anılan iş insanı Murat Özdemir, hakkında çıkan bu haberlere de erişim engeli getirilmesini talep etmiş. Sabah’tan Dilek Yaman’ın 5 Nisan 2022 tarihli haberine göre avukatı aracılığıyla İstanbul Sulh Ceza hakimliğine başvuran iş adamı, Gündeş’le aralarında herhangi bir bağ olmadığını ve haberlerin eşi ile aralarında devam eden boşanma davasını olumsuz etkileyeceğini iddia etti.

Mahkeme iş adamının Ebru Gündeş’le olan aşkını konu alan haberlerin kaldırılmasına karar verdi.

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İŞ HAYATINA DAİR BİLGİ YOK

Haberlerde kendisinden iş insanı olarak bahsedilen Murat Osman Özdemir'in iş hayatına dair bilgilere rastlayamadık.

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