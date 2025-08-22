Ebru Gündeş’in kocadan yana yüzü gülmedi! Yeni eşi Murat Özdemir de gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı ileri sürülen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınıp tutuklandı.

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, soruşturma kapsamında Ebru Gündeş’in kendisinden 12 yaş küçük eşi, iş insanı Murat Özdemir de gözaltına alındı.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE ÇÖKMEKLE SUÇLANIYOR

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Özdemir, savcılık sorgusuna alındı. Özdemir, Selahattin Yılmaz'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne üye olmakla ve aldığı talimat gereği bazı organize sanayi bölgelerine çökmekle suçlanıyor.

REZA ZARRAB NEDEN TUTUKLANDI

Ebru Gündeş'in eski eşi Rıza Sarraf da Amerika'da hapis yatmıştı.

Reza Zarrab, 2016 tarihinde ABD'nin Miami kentinde, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delme, banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Savcılar, Zarrab'ın 2010-2015 yılları arasında İran hükümeti ve bazı İranlı kuruluşlar adına yüz milyonlarca dolarlık yasa dışı finansal işlem yaparak ABD yaptırımlarını baypas ettiğini iddia etti. Bu işlemlerin, Türkiye'deki Halkbank üzerinden ve Çin ile Türkiye'deki paravan şirketler aracılığıyla altın transferi yoluyla gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Zarrab'ın bu faaliyetlerde dönemin Türk hükümetinden bazı isimlerle bağlantılı olduğu ve rüşvet verdiği iddiaları da dava sürecinde gündeme geldi.

Savcılık, Zarrab için 75 yıla kadar hapis cezası talep etti, 2017'de itirafçı olmayı kabul ederek savcılıkla işbirliği yaptı ve tanık koltuğuna oturdu.