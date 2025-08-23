Ebru Gündeş’in paylaşımı şoke etti! Eşi gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da Selahattin Yılmaz liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in eşi, iş insanı Murat Özdemir, “suç örgütüne üye olmak” suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Özdemir, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ebru Gündeş'in eşi, Murat Özdemir "suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Özdemir, serbest bırakıldı.

.webp

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleşen bu olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

2011 YILINDA ÇIKARDIĞI ALBÜMÜNÜ PAYLAŞTI

Gözler, konuyla ilgili açıklama yapması beklenen Ebru Gündeş’e çevrildi. Gündeş, sessizliğini koruyarak sosyal medyada 2011 yılında çıkardığı “Beyaz” albümüyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

gt.webp

Gündeş, paylaşımında, “Teşekkür ederim böyle baktığın için, teşekkürler aklımda kaldığın için. Beyaz albümüm, yıl 2011... Sonsuz teşekkürler” notunu yazdı.

Öte yandan, Ebru Gündeş’in eski eşi Rıza Sarraf’ın da geçmişte ABD’de İran’a yönelik yaptırımları delme suçundan hapis yattığı biliniyor.

