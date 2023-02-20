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  • Ebru Gündeş'in paylaşımı yürekleri sızlattı. "Ne rahat nefes alabiliriz artık ne de..." deyip görüntüleri yayınladı

Ebru Gündeş'in paylaşımı yürekleri sızlattı. "Ne rahat nefes alabiliriz artık ne de..." deyip görüntüleri yayınladı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz çalışmaları devam ederken daha önce depremzedeler için bağışta bulunan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş yaşanan felaketle ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 09:29
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Ebru Gündeş'in paylaşımı yürekleri yaktı

Ebru Gündeş'in paylaşımı yürekleri sızlattı. ''Ne rahat nefes alabiliriz artık ne de...'' deyip görüntüleri yayınladı
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem 10 ili yıktı. Depremde yaşanan binlerce can kaybı ülkemizi yasa boğdu. Ünlü isimler de hem afet bölgesine gidip hem de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla yaraları sarmaya çalıştı. 

Bu isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, son olarak 7.5 milyon takipçili Instagram sayfasının hikayeler bölümünden bir yazı yayınladı.

"UNUTMAYACAĞIZ"

Yaşanan felakette hayatını kaybeden çocuklar için balon bağlanan enkazın görüntüsünü paylaşan Gündeş, şu ifadelere yer verdi:

"Yüreğimize bir şey oturdu ve kalkması imkansız. Ne rahat nefes alabiliriz artık, ne de böyle bir acıyı unutabiliriz. Unutmayacağız da..."

Şarkıcı, daha önce de depremzedeler için AHBAP Derneği'ne 500 bin TL bağış yapmıştı. Ünlü isim, 15 Şubat akşamı tüm kanallarda ortak yayınlanan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında da yer almıştı.

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