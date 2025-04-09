Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı! Hık demiş burnundan düşmüş

Ebru Gündeş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dillerden düşmüyor. 49 yaşındaki Ebru Gündeş, kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir ile Dubai'de sessiz sedasız dünya evine girmişti.

KIZIYLA BİRLİKTE KONSERE KATILDI

Özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemini sallayan Gündeş, yıllardır sır gibi sakladığı kızıyla ilk kez görüntülendi. Ünlü şarkıcı kızı Alara ile birlikte Suriyeli şarkıcı Assala'non konserine katıldı.

ANNESİNE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Yıllar sonra görüntülenen 14 yaşındaki Alara'nın son hali annesine benzetildi. Konsere eşi Murat Özdemir ve kızıyla katılan Ebru Gündeş kısa sürede gündem oldu.