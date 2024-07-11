Ebru Gündeş’le Yıldız Tilbe karşılıklı göbek attılar

Şarkıcı Ebru Gündeş, geçtiğimiz akşam Çeşme'de düzenlenen konserinde Demet Akalın ve Yıldız Tilbe'yi konuk etti.

İkili, sahnede Gündeş'e eşlik ederek şarkılara birlikte ses verdiler.

Ebru Gündeş, İzmir'in Çeşme ilçesindeki konserinde sevilen şarkılarını seslendirdi. Yıldız Tilbe, sahnede Gündeş'e katılarak performans sergiledi.

KARŞILIKLI GÖBEK ATTILAR

Sahnede birlikte şarkı söyleyen Gündeş ve Tilbe, daha sonra şarkılara göbek atarak eşlik ettikleri görüldü.

Ebru Gündeş'in sahnesine konuk olan Yıldız Tilbe, 'Delikanlım' şarkısını icra etti.

Gündeş, "Bayılıyoruz, sana hepimiz bayılıyoruz," diyerek Tilbe'ye övgüler yağdırdı ve onu "Küçük Dev Kadın" olarak nitelendirdi.

"SEVGİLİYE GELDİK"

Ebru Gündeş'in sahnesine katılan bir diğer isim de Demet Akalın oldu. Akalın, sosyal medya hesabından Gündeş ile kulis fotoğrafını paylaşarak, "Sevgiliye geldik" notunu ekledi.

EBRU GÜNDEŞ KİMDİR?

Ebru Gündeş, 12 Ekim 1974'te İstanbul'da doğmuş, Türk şarkıcı, sunucu ve oyuncu.

Müzik kariyerine 1993 yılında başlayan Gündeş, arabesk, fantezi, Türk Sanat Müziği ve arabesk pop tarzlarında eserler vermişti.

Çeşitli evlilikler yapmış ve bir çocuk annesi olan Gündeş, müzikal tarzı ve güçlü sesiyle tanınır.

YILDIZ TİLBE KİMDİR?

Yıldız Tilbe, 16 Temmuz 1966'da İzmir'de doğmuş, Kürt ve Zaza kökenli Türk şarkıcı-şarkı yazarı.

Sahne hayatına İzmir'deki gece kulüplerinde başlayan Tilbe, 1994 yılında "Delikanlım" isimli ilk albümüyle büyük beğeni toplamıştı.

Kendine has yorumu ve besteleriyle Türk müziğinin en sevilen isimlerinden biri haline gelmişti.