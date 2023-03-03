Ebru Gündeş eski eşi Reza Zarrab’a dava açtı

Ebru Gündeş’e 11 yıllık eski eşi Reza Zarrab geçen yıl velayet davası açmış ve 11 yaşındaki kızları Alara Zarrab’ın velayetinin annesinden alınıp kendisine verilmesini talep etmişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Bu gelişmenin ardından 48 yaşındaki şarkıcının da kendisinden 9 yaş küçük eski eşine karşı dava açtığı ve çocuğuyla kişisel ilişkisinin kaldırılması için mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.

“Velayetin değiştirilmesi” davasının yeni duruşması Beykoz Adliyesi 2. Mahkemesi’nde dün görüldü. Gizlilik kararı olan dava mayıs ayına ertelendi.

