3 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ebru Gündeş eski eşi Reza Zarrab’a dava açtı

Ebru Gündeş’in kendisine velayet davası açan eski eşi Reza Zarrab’ın kızları Alara’yla kişisel ilişkisinin kaldırılması için karşı dava açtığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 08:56
Takip Et

Ebru Gündeş’ten Reza Zarrab’ın açtığı velayet davasına karşı hamle

Ebru Gündeş eski eşi Reza Zarrab’a dava açtı
+
Aa
-

Ebru Gündeş’e 11 yıllık eski eşi Reza Zarrab geçen yıl velayet davası açmış ve 11 yaşındaki kızları Alara Zarrab’ın velayetinin annesinden alınıp kendisine verilmesini talep etmişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Bu gelişmenin ardından 48 yaşındaki şarkıcının da kendisinden 9 yaş küçük eski eşine karşı dava açtığı ve çocuğuyla kişisel ilişkisinin kaldırılması için mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.

“Velayetin değiştirilmesi” davasının yeni duruşması Beykoz Adliyesi 2. Mahkemesi’nde dün görüldü. Gizlilik kararı olan dava mayıs ayına ertelendi.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
1
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
2
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
3
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Haluk Levent Kızılay çadırları hakkında yeni açıklamada bulundu
4
﻿Haluk Levent Kızılay çadırları hakkında yeni açıklamada bulundu
﻿Haluk Levent Kızılay çadırları hakkında yeni açıklamada bulundu
﻿12 akademisyen ortaya çıkardı. Denizin altı yeni faylarla dolu
5
﻿12 akademisyen ortaya çıkardı. Denizin altı yeni faylarla dolu
﻿12 akademisyen ortaya çıkardı. Denizin altı yeni faylarla dolu
﻿Çin savaşa ilerliyor. Çıkarma gemileri adanın etrafını sarmaya başladı
6
﻿Çin savaşa ilerliyor. Çıkarma gemileri adanın etrafını sarmaya başladı
﻿Çin savaşa ilerliyor. Çıkarma gemileri adanın etrafını sarmaya başladı
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
7
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
﻿Evine gidip tartıştığı doktorun aracını kurşunladı
﻿Evine gidip tartıştığı doktorun aracını kurşunladı
﻿Evine gidip tartıştığı doktorun aracını kurşunladı
﻿Tosya'da trafik kazası: 1 yaralı
﻿Tosya'da trafik kazası: 1 yaralı
﻿Tosya'da trafik kazası: 1 yaralı
﻿Fatır suresi ne anlama geliyor?
﻿Fatır suresi ne anlama geliyor?
﻿Fatır suresi ne anlama geliyor?
﻿Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
﻿Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
﻿Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.