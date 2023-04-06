GSTV spikeri maç sonrası canlı yayında çılgına döndü: Kupayı Fenerbahçe'ye mi vermek istiyorsunuz?

Editör: Bengü Zorlu

Ebru Gürsoy, “İki gol iptali var, VAR kararları var, iki kez direk var, iki de verilmeyen penaltı var” diyerek Galatasaray’a haksızlık yapıldığını belirtti. Ünlü spor sunucusu sözlerine şöyle devam etti;

“Kupayı Fenerbahçe'ye mi vermek istiyorsunuz? Amacınız bu mudu? Süperlig’de şampiyonluk yarışından kopmak üzere olan Fenerbahçe’yi en azından Türkiye kupasıyla mı avutacaksınız? Var zaten Galatasaray maçlarından Süperlig’de çalışmıyordu. Türkiye kupasından da Galatasaray aleyhine ne tür karar varsa hepsi çıktı.”

Türkiye Kupası çeyrek final turunda Nef Stadı'nda karşı karşıya gelen Galatasaray ile Başakşehir maçında mücadeleyi konuk ekibin 3-2 kazanması, hakem yönetimi sarı-kırmızılı camianın tepkisini çekti.