Ebru Polat Tayland'dan evlat edinecek!

Şarkıcı Ebru Polat, ‘Kıskananlar Çatlasın’ şarkısına çektiği klip öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. yanıtladı. 39 yaşındaki Polat, evlat edinmeyi düşündüğünü açıkladı.

"SPERM BANKASINDAN İSTEMİYORUM"

Milliyet'te yer alan habere göre; Ebru Polat “Tayland’dan evlat edinmeyi planlıyorum. Evlilik düşünmediğim için çocuk da yapamayacağım. Geçen baktım o kadar minik minik bebekler, annesiz ve babasız. Kıyamadım. Böyle Taylandlı çocuk almak istiyorum. Sperm bankasından istemiyorum. Sahiplenmek istiyorum. Taylandlı istiyorum" dedi.

"O TARAFTAN BİR ÇOCUĞUM OLSUN'

"Genetik yapıları bakımından daha sakin, daha anne ve babaya bakan birileri" diyen Polat sözlerine şöyle devam etti: "Biz Türkler daha asabiyiz. O yüzden o taraftan bir çocuğum olsun. Doğurmak şart değil. Her annelik yaptığın senin çocuğundur. Bu sene istiyorum."

Zaman zaman harcamalarıyla konuşulan şarkıcı Ebru Polat, bir paket sakıza 895 TL ödemiş ve fişi 3,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmıştı. Ebru Polat, "Çiğnediğim tek sakız bu 900 TL olmuş. Uçtu gitti ama aldım tabii yine de" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNLÜK KAZANCI 40 BİN TL

Şarkıcılığın yanı sıra kişisel bakım ürünleri sattığı bir markası bulunan Polat, geçtiğimiz aylarda bir günde 1890 şampuan sattığı ve yaklaşık 40 bin TL kazandığını açıklamıştı.



