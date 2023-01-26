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Ebru Polat Tayland'dan evlat edinecek!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Ebru Polat, sperm bankası yoluyla çocuk sahibi olmak istemediğini belirterek "Taylandlı bir çocuğu evlat edinmeyi istiyorum" dedi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 09:43
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Ebru Polat Tayland'dan evlat edineceğini açıkladı

Ebru Polat Tayland'dan evlat edinecek!
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Şarkıcı Ebru Polat, ‘Kıskananlar Çatlasın’ şarkısına çektiği klip öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. yanıtladı. 39 yaşındaki Polat, evlat edinmeyi düşündüğünü açıkladı. 

"SPERM BANKASINDAN İSTEMİYORUM"

Milliyet'te yer alan habere göre; Ebru Polat “Tayland’dan evlat edinmeyi planlıyorum. Evlilik düşünmediğim için çocuk da yapamayacağım. Geçen baktım o kadar minik minik bebekler, annesiz ve babasız. Kıyamadım. Böyle Taylandlı çocuk almak istiyorum. Sperm bankasından istemiyorum. Sahiplenmek istiyorum. Taylandlı istiyorum" dedi.

"O TARAFTAN BİR ÇOCUĞUM OLSUN' 

"Genetik yapıları bakımından daha sakin, daha anne ve babaya bakan birileri" diyen Polat sözlerine şöyle devam etti: "Biz Türkler daha asabiyiz. O yüzden o taraftan bir çocuğum olsun. Doğurmak şart değil. Her annelik yaptığın senin çocuğundur. Bu sene istiyorum."

Zaman zaman harcamalarıyla konuşulan şarkıcı Ebru Polat, bir paket sakıza 895 TL ödemiş ve fişi 3,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmıştı. Ebru Polat, "Çiğnediğim tek sakız bu 900 TL olmuş. Uçtu gitti ama aldım tabii yine de" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNLÜK KAZANCI 40 BİN TL 

Şarkıcılığın yanı sıra kişisel bakım ürünleri sattığı bir markası bulunan Polat, geçtiğimiz aylarda bir günde 1890 şampuan sattığı ve yaklaşık 40 bin TL kazandığını açıklamıştı.


 

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İZMİRLİ
26.01.2023 09:53
iyi yapar.bizim çocuklardan birinin hayatı kararmamış olur.  
 
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