Ebru Şahin setlere geri dönüyor. Yeni adresi belli oldu

İstanbullu Gelin, Yasak Elma, Hercai, Destan, Yüz Yıllık Mucize gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Ebru Şahin bir süredir ekranlarda görünmüyordu. Yeni projesi merakla beklenen ünlü oyuncunun yeni adresi sonunda belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ebru Şahin sürpriz bir projeyle seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu blutv’nin izlenme rekoru kıran dizisi Prens’in ikinci sezon kadrosuna dahil oldu.

Giray Altınok imzalı dizinin merakla beklenen ikinci sezonunda Şahin “Csillia” rolüne hayat verecek. Prens dizisinin ikinci sezon çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak

Müşvik Guluzade’nin patronu olduğu MGX Film imzalı dizinin senaryosunu Giray Altınok ile Kerem Özdoğan kaleme alıyor.