Ebru Şahin setlere geri dönüyor. Yeni adresi belli oldu

Son olarak Birkan Sokullu ile başrolünü paylaştığı Yüz Yıllık Mucize dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan güzel oyuncu Ebru Şahin setlere geri dönüyor. Uzun zamandır ekranlarda olmayan Şahin'in yeni adresi belli oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ebru Şahin setlere geri dönüyor. Yeni adresi belli oldu

İstanbullu Gelin, Yasak Elma, Hercai, Destan, Yüz Yıllık Mucize gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Ebru Şahin bir süredir ekranlarda görünmüyordu. Yeni projesi merakla beklenen ünlü oyuncunun yeni adresi sonunda belli oldu.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ebru Şahin sürpriz bir projeyle seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu blutv’nin izlenme rekoru kıran dizisi Prens’in ikinci sezon kadrosuna dahil oldu.

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Giray Altınok imzalı dizinin merakla beklenen ikinci sezonunda Şahin “Csillia” rolüne hayat verecek. Prens dizisinin ikinci sezon çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak

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Müşvik Guluzade’nin patronu olduğu MGX Film imzalı dizinin senaryosunu Giray Altınok ile Kerem Özdoğan kaleme alıyor.

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