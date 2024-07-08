Ebru Şahin ve Cedi Osman denizin içinde yakınlaştılar

30 yaşındaki ünlü oyuncu Ebru Şahin ve 29 yaşındaki basketbolcu eşi Cedi Osman tatil yapmak için Türkiye’yi tercih ettiler.

Cedi Osman’ın basketbol kariyerini Amerika’da sürdürmesinden ötürü Türkiye’ye çok sık gelemeyen çift tatil lokasyonu olarak evlendikleri yer olan Çeşme’yi seçtiler.

Gittikleri bir plajda kameralara yakalanan ünlü çift, romantik anlar yaşadı. Birbirlerine sarılıp öpücükler konduran çift bir süre denizde yüzdü. Daha sonra Ebru Şahin denizden çıkarken Cedi Osman bir süre yalnız başına yüzdü.

Cedi Osman ve Ebru Şahin Temmuz 2022’de hayatlarını birleştirmişti.