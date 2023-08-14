Ebru Şahin ve Cedi Osman evlendikleri Çeşme’de aşk tazeledi

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Amerika Teksas basketbol takımı San Antonio Spurs’da görev alan Cedi Osman ile oyuncu eşi Ebru Şahin, geçtiğimiz sene yaşamlarını birleştirdikleri Çeşme’de aşk tazeledi.

2022 yazında düğün yaptıkları mekanda denize giren çift, mutluluk ve romantizm dolu bir gün geçirdi.

Çift tanıştıkları ve düğün yaptıkları Alaçatı'daki lüks beach'te tatil yapmak ve dinlenmek için geri döndü.

Burada denize girdiler ve anılarını tazelediler. Karı-koca önce plajdaki şezlonglarına kurulup uzun uzun sohbet etti. Daha sonra Ebru Şahin tek başına denize girdi.

SUDA ROMANTİK ANLAR

Ardından Cedi Osman, Ebru Şahin’e katıldı. Eşine sarıldı ve suda romantik anlar yaşadılar. Sonra da birlikte yüzdüler.

Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren çiftten Cedi Osman, geçtiğimiz aylarda eşinin yeni yaşını kutlamıştı.

1.4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasında eşiyle siyah beyaz romantik karelerine yer vermişti.

