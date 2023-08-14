Ebru Şahin ve Cedi Osman evlendikleri Çeşme’de aşk tazeledi

NBA'da oynayan milli basketbolcumuz Cedi Osman ve güzel oyuncu Ebru Şahin 2022 yılında Çeşme'de dünyevine girmişti. Romantik çift bu kez de Çesme'de tatil yaparken objektiflere yakalandı.

Ebru Şahin ve Cedi Osman evlendikleri Çeşme’de aşk tazeledi

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Amerika Teksas basketbol takımı San Antonio Spurs’da görev alan Cedi Osman ile oyuncu eşi Ebru Şahin, geçtiğimiz sene yaşamlarını birleştirdikleri Çeşme’de aşk tazeledi.

unlu-cift-ebru-sahin-ile-cedi-osman-cesme-de-aska-geldi-yedh2.jpg

2022 yazında düğün yaptıkları mekanda denize giren çift, mutluluk ve romantizm dolu bir gün geçirdi.

unlu-cift-ebru-sahin-ile-cedi-osman-cesme-de-aska-geldi-vcfup.jpg

Çift tanıştıkları ve düğün yaptıkları Alaçatı'daki lüks beach'te tatil yapmak ve dinlenmek için geri döndü.

unlu-cift-ebru-sahin-ile-cedi-osman-cesme-de-aska-geldi-txwsx.jpg

Burada denize girdiler ve anılarını tazelediler. Karı-koca önce plajdaki şezlonglarına kurulup uzun uzun sohbet etti. Daha sonra Ebru Şahin tek başına denize girdi.

unlu-cift-ebru-sahin-ile-cedi-osman-cesme-de-aska-geldi-rctdm.jpg

SUDA ROMANTİK ANLAR

Ardından Cedi Osman, Ebru Şahin’e katıldı. Eşine sarıldı ve suda romantik anlar yaşadılar. Sonra da birlikte yüzdüler.

unlu-cift-ebru-sahin-ile-cedi-osman-cesme-de-aska-geldi-7ym4k.jpg

Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren çiftten Cedi Osman, geçtiğimiz aylarda eşinin yeni yaşını kutlamıştı.

1.4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasında eşiyle siyah beyaz romantik karelerine yer vermişti.

İlgili Haberler
Ebru Şahin'den büyük başarı! Çağatay Ulusoy ve Can Yaman'ı solladı
Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e romantik kutlama. "İyi ki doğdun her şeyim"
Ebru Şahin’e eşi Cedi Osman’dan tam destek. Evlendikten sonra ilk dizisinde rol almaya başladı
Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan dev bağış! NBA'de kampanya başlatacak
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
Şener Üşümezsoy depremin nereye doğru hareket ettiğini açıkladı
Şener Üşümezsoy depremin nereye doğru hareket ettiğini açıkladı
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı
Son Haberler
Hatay’daki tarım arazilerinde iş makinaları ‘duracakları sözüne’ rağmen sayısı artırıldı Güncel
Hatay’daki tarım arazilerinde iş makinaları ‘duracakları sözüne’ rağmen sayısı artırıldı
Tuzla’da geminin atık deposunda patlama: 1 ölü 1 yaralı Güncel
Tuzla’da geminin atık deposunda patlama: 1 ölü 1 yaralı
Yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 bebek öldü, 16 kişi yaralandı Güncel
Yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 bebek öldü, 16 kişi yaralandı
Beşiktaş transferde harekete geçti: Talisca Pepe Ziyech Lingard Spor
Beşiktaş transferde harekete geçti: Talisca Pepe Ziyech Lingard
Mert Ramazan Demir'e Afra Saraçoğlu soruldu. İlginç yanıt Magazin
Mert Ramazan Demir'e Afra Saraçoğlu soruldu. İlginç yanıt
Kraliyet otu Şifalı Bitkiler
Kraliyet otu
Hem İmamoğlu, hem Özgür Özel hem de Davutoğlu'na benziyor. Peki göbek atması kime benziyor? Güncel
Hem İmamoğlu, hem Özgür Özel hem de Davutoğlu'na benziyor. Peki göbek atması kime benziyor?