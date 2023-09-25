Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı. 3 yıl önce toprağa vermişti

Ebru Şallı, 2020 yılının nisan ayında kaybettiği oğlu Pars Tan'ın doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı mesajla kutladı.

Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı. 3 yıl önce toprağa vermişti

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetti. Oğlunun acısıyla sarsılan ve zor günler geçiren Ebru Şallı, Pars'ın doğum gününü sosyal medya hesabında kutladı.

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Her fırsatta özlemini dile getiren Şallı, sayfasında oğlunun fotoğraflarını paylaştı. Ebru Şallı fotoğrafların altına "İyi ki doğdun melek oğlum Ponçiğim 'Tommy'siyle beraber. Seni tarifsiz seviyorum. İyi ki doğurmuşum seni... İyi ki... iyi kim... Melek Ponçiğim ben hep seninleyim. 25.09.2010" notunu düştü.

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Ebru Şallı, 2019 yılı mayıs ayında verdiği bir röportajda “Pars’ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz” demişti.

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Ebru Şallı, Pars'ın hastalık sürecini katıldığı programda gözyaşları içinde anlatmıştı.

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