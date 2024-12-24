Ebru Yaşar dünya listelerinde! Yoksun şarkısı zirveye yerleşti

Ebru Yaşar Yoksun şarkısıyla YouTube’da 200 milyona yakın izlenme ile büyük bir başarıya imza attı. Dünya listelerinde üst sıralarda yer aldı.

Geçtiğimiz akşam Kıbrıs Chamada Prestige Hotel’de sahne alan Ebru Yaşar, büyük başarısını şu sözlerle kutladı:

“Bir sanatçı için dinleyicilerinin sevgisini kazanmak en büyük ödül. Siyam ile söylediğimiz 'Yoksun'un bu kadar beğenilmesi bizi çok mutlu etti. Tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz”

DÜNYA LİSTELERİNDE YER ALDI

“Yoksun” yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası müzik platformlarında da büyük bir yankı uyandırdı. Şarkı, Cardi B ve Miley Cyrus gibi yıldızları geride bırakarak YouTube Music Charts listelerinde 23. sıraya yükseldi.

DİNLEYİCİLERE UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI

Ebru Yaşar, Chamada Prestige Hotel’deki konserinde güçlü sesiyle büyük beğeni topladı. Siyam’ın sürpriz şekilde sahneye çıkarak birlikte seslendirdiği “Yoksun”, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.