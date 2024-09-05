Ebru Yaşar festivalde fırtına gibi esti geçti. Üçüncü kez rekor kırdı

Trabzon’da 100 bin, Erzurum’da 120 bin kişi seyirciyle rekora koşan ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, Çanakkale Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde verdiği konserle izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Son albümü “ Yine Çalıyor” ile müzik listelerinde zirveye ulaşan Yaşar, Kültür Yolu Festivali kapsamında art arda üçüncü kez seyirci rekoru kırdı. Başarılı sanatçı böylece dünya starları Adele ve Taylor Swift gibi isimleri de geride bıraktı.

Ünlü müzisyen Siyam ile yaptığı düet “Yoksun” ile YouTube Dünya Listesi’nde Cardi B ve Miley Cyrus gibi yıldız isimleri geride bırakan Ebru Yaşar, konsere katılan insan sayısıyla da rekor kırdı.

HAYRANLARINDAN 3 KİŞİYİ SAHNEYE ÇIKARDI

Ebru Yaşar’ın çok konuşulan konseri güzel görüntülere de sahne oldu. İki kadın hayranını sahneye çıkararak onlara Roman havası oynatan Ebru Yaşar, ardından sahneye çıkardığı küçük bir kız çocuğuyla da dans etti.

“BURADA OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM”

Ebru Yaşar, konserinde yaptığı konuşmada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu güzel etkinlikte sizlerle olmaktan o kadar mutlu ve gururluyum ki, iyi ki varsınız. Sağ olun. Çanakkale çok gururlu memleket. Onca şehitlerimiz, vatan uğruna dökülmüş kanlar… Havasıyla suyuyla toprağıyla, verilen şehitleriyle… Ne şanlısınız burada olmaktan, ben de çok şanslıyım bu akşam sizlerle olmaktan" ifadelerini kullandı.

Ebru Yaşar, verdiği konserde 'Ben Ne Yangınlar Gördüm', 'Kafamın İçi', 'Cumartesi', 'Havadan Sudan' ve 'Kehribar' gibi şarkılarının olduğu repertuvarında, sevilen hitlerine de yer verdi.

ERZURUM KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NDE SEYİRCİ VE DESİBEL REKORU KIRILMIŞTI

Ebru Yaşar, geçtiğimiz ay Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde çıktığı konserle de seyirci ve desibel rekoru kırmıştı. Erzurum tarihinin en kalabalık etkinliği, Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılan Ebru Yaşar konseri olmuş, merkez nüfusu 348.000 olan Erzurum'da Ebru Yaşar konserini 120.000 kişi takip etmişti.

SOSYAL MEDYA PLATFORMUNDA TT OLDU

Yaşar'ın Erzurum'da verdiği konser sosyal medya platformu X'te de trend (en çok konuşulan konular) arasında yer aldı.