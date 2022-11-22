Ebru Yaşar hayranlarına müjde. Yeni klibi yayında

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, dinlenme ve satış rekorları kıran "Gel de Sevme" albümünden sevilen şarkısı "İğne İpliğe" yeni klip çekti.
Başarılı sanatçının konser günü hikayesini konu alan renkli ve eğlenceli klibin kreatif direktörlüğünü Melisa Avuncan, yönetmenliğini Ecem Gündoğdu yaptı. "İğne İplik" klibi saat 17.00 itibarıyla ünlü sanatçının hayranlarının beğenisine sunuldu.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.