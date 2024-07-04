Ebru Yaşar Trabzon’da rekor kırdı

Sanatçı Ebru Yaşar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Trabzon’da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde sahneye çıktı.

Festivalin son gününde sahne alan Yaşar Trabzon'u salladı.

100 BİN KİŞİ KATILDI

Yaşar Trabzon’da 100 bin kişinin katıldığı konseri ile büyük bir rekor kırdı.

Konsere Trabzonlular büyük ilgi gösterdi. Başarılı sanatçı şarkılarını 100 bin kişiyle gece boyunca hep bir ağızdan seslendirdi.

Yaşar konserde Karadeniz türkülerine de yer verdi.

Yaşar sahnede yaptığı konuşmada, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bizi sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.