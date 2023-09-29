Ebubekir Sofuoğlu voleybolcu kızlarımızı hedef aldı Oğuzhan Uğur gelişine çaktı

Voleybol Kadın Milli Takımımız, elde ettiği başarılarla dünya sıralamasında bir numaradaki yerini korurken, dincilerin saldırısı hız kesmeden devam ediyor.

Bu kez de daha önce üniversiteler için "Fuhuş yuvası" diyen ve adının başında "Prof. Dr." yazan Ebubekir Sofuoğlu voleybolcu kızlarımızı hedef aldı.

Sofuoğlu, paylaşımında "İkisi de voleybolcu; biri erkek biri kadın. Kadın-Erkek eşitse, bunların kıyafetleri neden eşit deği. Kadın hakları adı altında kadını alenen istismar ediyorsunuz. Bunu anlamıyor muyuz? Siz, bu milletle dalga mı geçiyorsunuz?" dedi.

Sofuoğlu'nun paylaşımına tepki yağarken, Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur öyle bir cevap verdi ki; adeta yer yerinden oynadı.

Uğur'un paylaşımı şöyle:

"Tabii millet taytlarıyla değil, nasıl oynadıklarıyla ilgilendiği için hocam, sizlerin bu çıkışları pek garip geliyor bize. Sövemediğimiz için şaka yapasımız falan geliyor. Elimizde kalan tek tepki mizah maalesef, idare ediniz. Ayrıca… Belki birçok insan siz sayesinde dikkat etti ne giydiklerine. Gözü hep orada olanlar da var söylediklerinizden anladığım kadarıyla… Yani bu ahlaksızlar, bir oyunun heyecanını ve aynı laf ettiğiniz forma üzerinde duran ay yıldızın gururunu bir kenara bırakıp, kadınların vücutlarını izleyebiliyorsa… Sporcuların alayına boğazlı kazak da giydirseniz halleneceklerdir. Hocam, tedaviyi hastaya uygulamaya çalışınız, baktığı yerlere değil. Hadi kesmedi, devam ettiniz bu çıkışlara diyelim. Aman hocam… Doğru kıyaslarla geliniz. Çıkışınız ters teper de erkeklere giydirirlerse taytı… Canınız sıkılır. Aslan gibi çocuklar."