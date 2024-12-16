ECB Başkanı'ndan kritik faiz açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ECB Başkanı'ndan kritik faiz açıklaması

ECB Başkan Christine Lagarde, daha fazla faiz indiriminin yolda olduğunu açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası ECB'nin Başkanı Christine Lagarde Litvanya'da konuştu, daha fazla faiz indiriminin yolda olduğunu söyledi.

Hızlı ücret artışlarının hizmet fiyatlarındaki hızlı yükseliş göstermesi ECB yöneticilerini endişelendiriyor. Buna karşı Lagarde, baz etkisinden arındırılmış enflasyon ölçümlerine dikkat çekti. Lagarde'a göre keskin bir düşüş var...

Avrupa Merkez Bankası, 4,8 olan ücret artışlarının 2025'te yüzde 3'e düşmesini bekleyen Lagarde'ın bu artış oranının “hedefimizle tutarlı” şeklindeki ifadesi de dikkat çekti.

EKONOMİK BÜYÜME VE ECB

Enflasyon düşerken, ECB'ye göre Euro bölgesindeki ekonomik büyüme zayıf. Tüketici harcamalarındaki “ataletin” “çarpıcı” olduğunu ifade eden Lagarde tüketicilerin gelirlerinin büyük bir bölümünü tasarruf etmeye devam ettiğini ifade etti.

Lagarde, “Artan jeopolitik belirsizlik hane halkı duyarlılığında yeni çöküntüler yaratabilir. Özellikle de en büyük ihracat pazarımız olan ABD'nin korumacı bir tavır takınması halinde" dedi

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