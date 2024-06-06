ECB kritik kararını açıkladı. Yıllar sonra bir ilk yaşandı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), beklentilere uygun olarak faiz oranlarında 25 baz puanlık indirim yaparak mevduat faizini yüzde 3,75 seviyesine çekti. ECB Başkanı Lagarde, "Yerel fiyat artışları güçlü bir şekilde devam ediyor ve önümüzdeki yıl enflasyonun hedefin üzerinde kalabileceğini öngörüyoruz. Faiz oranlarını 9 ay boyunca sabit tuttuktan sonra, para politikasının sıkı duruşunu hafifletmek için uygun koşulların oluştuğuna karar verdik" şeklinde konuştu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi'nde enflasyonun zayıf ekonomik büyüme görünümünden daha az endişe verici hale gelmesiyle, yaklaşık 5 yıl aradan sonra 6 Haziran'da gösterge faiz oranlarını ilk kez düşürdü. ECB Başkanı Lagarde, "Belirli bir faiz patikası konusunda önceden verilmiş bir taahhütümüz yok. Orta vadeli hedefimiz olan yüzde 2'lik enflasyona dönüşü sağlamak konusunda kararlıyız. Verilere dayalı ve toplantıdan toplantıya karar verme yaklaşımımızı devam ettireceğiz" şeklinde değerlendirme yaptı.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi, refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini sırasıyla yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50 seviyelerine çekerek 25 puanlık bir indirim gerçekleştirdi.

Bu indirim, hem refinansman faizi hem de marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan bu yana yapılan ilk indirim olarak tarihe geçti. Mevduat faizi açısından ise Eylül 2019'dan bu yana ilk kez bir indirim yapılmış oldu.

Federal Rezerv (Fed), ABD'de enflasyonun hedefe doğru ilerlemesi konusunda daha fazla kanıt elde edilene kadar faizleri yüksek tutacağını açıklarken, AMB'nin faiz indiriminin euro üzerinde aşağı yönlü bir etki yaratabileceği öngörülüyor. AMB'nin faiz oranlarını 25 baz puan indirmesiyle birlikte, Euro Bölgesi ve ABD faizleri arasındaki farkın da artması bekleniyor.

EURO BÖLGESİ'NDE YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞMIŞTI

AMB Başkanı Christine Lagarde liderliğindeki AMB yetkilileri, Fed'den farklılaşma konusunda rahat olduklarını vurgulamışlardı, hatta enflasyonu artırabilecek daha zayıf bir para birimi riskinin bile bu kararda etkili olmadığını belirtmişlerdi. 31 Mayıs'ta açıklanan veriler, Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatlarının Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 2,6 artış göstererek beklentileri aştığını gösterdi.