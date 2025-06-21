Ece Dizdar ile Serdar Orçin evlendi! Ünlü çift Erik Dalıyla ortalığı yıktı geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ece Dizdar ile Serdar Orçin evlendi! Ünlü çift Erik Dalıyla ortalığı yıktı geçti

Ünlü çift Ece Dizdar ve Serdar Orçin, İstanbul’un büyüleyici sahil şeridinde düzenlenen samimi bir törenle evlendi. Çiftin ilk dansları, sosyal medyada olay oldu.

‘Yasak Elma’, ‘Gizli Saklı’ ve ‘İstanbullu Gelin’ gibi sevilen dizilerde rol alan Ece Dizdar ile ‘Gülbeyaz’, ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’ filmleri ve etkileyici tiyatro performanslarıyla tanınan Serdar Orçin, beş yıl boyunca sessiz sedasız sürdürdükleri aşklarını, İstanbul’da gerçekleşen romantik bir düğünle resmileştirdi.

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ECE DİZDAR GELİNLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Deniz kenarında, yalnızca yakın arkadaşları ve ailelerinin bulunduğu törende, Ece Dizdar’ın göz alıcı gelinliği büyüledi; Serdar Orçin ise minimalist ve şık tarzıyla beğeni topladı.

Çift, düğün dansında klasik bir vals yerine sürpriz bir şekilde Ankara havasıyla sahneyi hareketlendirdi. Erik Dalı eşliğinde sergiledikleri neşeli performans, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

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