Ece Dizdar’dan duygulandıran gelinlik itirafı! Meğerse manevi annesi hediye etmiş

Serdar Orçin ile 5 yıldır aşk yaşayan ünlü oyuncu Ece Dizdar 20 Haziran'da dünyaevine girdi. Çiftin ilk dansı ise sosyal medyada çok konuşulmuştu. İkilinin düğününe çiftin yakınları ve birçok ünlü isim katılım sağlamıştı.

Birbirinden başarılı projelerde yer alan güzel oyuncunun düğünde giydiği çiçek desenli gelinliği meslektaşı da olan manevi annesi Hatice Aslan'ın hediye ettiği ortaya çıktı.

"HATRI ÖMRÜMDEN UZUN"

Dizdar, 17 yaşındayken 17 Ağustos 1999 depreminde ailesini kaybetmesinin ardından yolunun kesiştiği ve kendisi için "Manevi kızım" diyen Hatice Aslan için "Hayatımın eşlikçisi Hatice Aslan'ın bana hediyesi bu gelinlik... Hatrı ömrümden uzun. Tıpkı Hatice gibi..." ifadelerini kullandı.

"O GÜNDEN SONRA HİÇ AYRILMADIK"

Ece Dizdar depremin ardından Hatice Aslan ile tanıştığı günü "Oyuncu olmak istiyorum." deyince, ona gönderdiler. 'Küçük Adam Ne Oldu Sana'da oynuyordu. Bir demet papatya aldım, gittim. "Merhaba." dedim, o günden sonra da hiç ayrılmadık" sözleriyle anlatmıştı.