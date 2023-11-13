Ece Erken eski eşine dava açtı

Sunucu Ece Erken, 2014-2015 yolları arasında sadece 7 ay evli kaldığı çocuğunun babası Serkan Uçar'a geçtiğimiz haftalarda paylaştığı bir gönderiyle tepki göstermişti.

Ece Erken oğluyla yurt dışına çıkmasına izin vermediği eski eşine karşı hukuk mücadelesi vereceğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Evladının maddi ve manevi yanında olmayıp, görgüsüz hayatını gözümüzün içine sokuyorsun. Ama çocuğu bir yere götürmek için senden izin istiyorum. Allah sonradan görme, gurursuz ve vicdansız herkesten evladımızı korusun. Yasaların acilen değişmesi lazım. Bunun için hukuk mücadelesi gerekiyorsa onu da yapacağız. Çocuk hastalandı, yoksun. Okulla alakalı hiçbir şeyde yoksun. Bir şeye ihtiyacı var mı, bilmezsin. İyi gününde bile yoksun. Ama senden evladımı tatile götürmek için izin alacağız ve sen evladıma yine zarar verip yine izin vermeyeceksin. Trajikomik ama bunun elbet bir cevabı olacak.”

"HERKES BABA OLUR AMA BABALIK YAPAMAZ"

Ece Erken geçtiğimiz aylarda ise çocuğunun nafakasını icra yoluyla verdiği ileri sürülen Uçar'dan aldığı "Yeni Ferrari aldım seni gezdireyim" mesajıyla dönmüştü. Erken "Herkes baba olur ama babalık yapamaz" demişti.

Eski eşi ile sık sık sorun yaşayan Erken şimdi ise Serkan Uçar'ı mahkemeye verdi. Oğlu Eymen'le yurt dışı tatil planı yapan yapan Ecer Erken, eski eşinin onayından döndü.

Oğlunun yurt dışına çıkmasını istemeyen Serkan Uçar, vize için gerekli imzayı atmadı. Tatil planında değişikliğe giden ünlü sunucu sosyal medya hesabından eski eşine yüklendi.

Eski eşinin oğlu Eymen'e karşı sorumluluklarını yerine getirmediğini söyleyen Erken, "Çok fazla mesaj gelmiş Eymen’in vizesiyle alakalı, Dubai için anne dışında başka şahsın onayı gerekmiyor. Diğer vize işini şimdilik iptal ettik. Eymen'in tüm haklarıyla ilgili mahkemeye başvurduk. İnşallah her anlamda annelik, babalık yaptığım evladıma icrayla 6 bin TL’yi veren şahsın onayına ihtiyaç duymadan her istediğini elimden geldiğince yapmaya devam edeceğim. Evlatlarımızı Allah vicdanlı insanlarla karşılaştırsın..." açıklamasını yaptı.

"MAHKEME SONUCUNU PAYLAŞACAĞIZ"

Takipçilerinden gelen sorulara da cevap veren ünlü sunucu, "Bize yol göster’ diyen o kadar çok anne var ki anlatamam... Benim gibi, benim yaşadıklarımı yaşayan, evladının gittiği okulu bilmez, yaşını sorsan düşünür ama pasaportunu almak için o varlığın iznini isteyen kurumlara mahkemeyle cevap vereceğiz. Bu sondu, sadece mahkeme sonucunu paylaşacağız" ifadelerini kullandı.