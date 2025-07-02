Ece Erken Sinan Akçıl'la aşkını ilan etti! Eniştem diyordu

Sunucu Ece Erken ile ünlü şarkıcının Samsun Havalimanı'nda el ele oldukları görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Ece Erken'in, yaklaşık 4 yıl önce Sinan Akçıl'ı Burcu Kıratlı ile evli olduğu dönemde televizyon programına konuk etmesi gündeme bomba gibi düştü.

ENİŞTEM DİYEREK SARILMIŞTI

Şimdilerde Sinan Akçıl’a aşk yaşayan ünlü sunucu 4 yıl önce konuk ettiği programda Sinan Akçıl'a yayında sarılarak eniştem demişti. O video aşk haberlerinin ardından yeniden gündem oldu.

Öte yandan ünlü sunucuya 2022 yılında Bakırköy’de sahibi olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını haybeden avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu da hatırlatıldı.

"DEDİNİZ Kİ ENİŞTECİ"

Ece Erken ise Sinan Akçıl'ı öptüğü bir paylaşımla hakkındaki yorumlara da yanıt vererek aşkını ilan etti. Erken paylaşımında şunları söyledi:

"Dediniz ki üzer zamana bıraktım. Dediniz ki enişteci. Bana yürümüş, iltifat etmiş, Ece'yi çok sevmek yasaklanmalı demiş canlı yayında tanımadığım bir sanatçı mesafemi koymuşum. Çok gördünüz be! Dediniz ki öleni çabuk unuttun. 3 yıl oldu, bunun zamanı nedir var mıdır zamanı? İşime gücüme, evladıma, aşkıma verdim kendimi hor değil hoş görün beni lütfen. Çok mutluyum en azından şimdilik bırakın mutlu olayım."