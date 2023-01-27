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Ece Erken kaybettiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu andı

Ünlü sunucu Ece Erken, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatının birinci yılında duygusal paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 16:36
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Ece Erken'den duygulandıran Şafak Mahmutyazıcıoğlu paylaşımı

Ece Erken kaybettiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu andı
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Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçen yıl 27 Ocak'ta Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Eşinin vefatının ardından Erken sık sık eşinin ailesiyle yaşadığı miras haberleriyle gündeme gelmişti. Ece Erken, geçtiğimiz mayıs ayında miras haberleri ile ilgili açıklama yapmıştı.

"BİZ GÖNÜLDEN BAĞLIYDIK"

Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum" demişti.

"EN AĞIR CEZA ALMALARINI DİLİYORUM"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesinin üzerinden bir yıl geçti. Erken, Twitter'dan duygularını paylaştı. Sunucu, "Bugün eşimi kaybedeli tam bir yıl oldu. Pazartesi de mahkemesi var. Onu bizden alanların, eksik bırakanların en ağır cezaları almalarını Rabbimden diliyorum" diye yazdı.

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