Ece Erken'den eski eşine sert sözler

Ece Erken, velayeti kendisinde olan çocuğunun yurt dışına çıkmasına izin vermeyen eski eşi Serkan Uçar’la karşı karşıya geldi.

Ece Erken'den eski eşine sert sözler

Sunucu Ece Erken, velayeti kendisinde olan çocuğu Eymen Uçar’ı yurtdışına tatile götürmek istedi, fakat eski eşi Serkan Uçar’dan izin çıkmadı.

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Ünlü isim, eski eşine karşı hukuk mücadelesi vereceğini söyledi:

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“Evladının maddi ve manevi yanında olmayıp, görgüsüz hayatını gözümüzün içine sokuyorsun. Ama çocuğu bir yere götürmek için senden izin istiyorum. Allah sonradan görme, gurursuz ve vicdansız herkesten evladımızı korusun. Yasaların acilen değişmesi lazım. Bunun için hukuk mücadelesi gerekiyorsa onu da yapacağız. Çocuk hastalandı, yoksun. Okulla alakalı hiçbir şeyde yoksun. Bir şeye ihtiyacı var mı, bilmezsin. İyi gününde bile yoksun. Ama senden evladımı tatile götürmek için izin alacağız ve sen evladıma yine zarar verip yine izin vermeyeceksin. Trajikomik ama bunun elbet bir cevabı olacak.”

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