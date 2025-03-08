Ece Gürel ile ilgili flaş iddia! 'Cadı' detayı dikkat çekti...

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan dört gün sonra sağ olarak bulunup hastaneye kaldırılan, ancak yaşamını yitiren peyzaj mimarı Ece Gürel’in ölümüyle ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Gürel'in hocası Hale Özen, 'cadılık zanaati' (Witchcraft) üzerine eğitim aldığını söyledi.

ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU

Kayıp olduktan 4 gün sonra İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, hastanede yaşamını yitirmişti. Gürel'in hazırlanan ön otopsi raporunda ölümünün hipotermi sonucu gerçekleştiği belirtildi. Vücudunda travmatik bulguya rastlanmazken, Gürel'in sıyrıklar tespit edildi ve çok sayıda kene bulunduğu aktarıldı. Kesin ölüm sebebi ise inceleme sonrası ortaya çıkacak.

GÜREL’İN 'CADILIK ZANAATİ' (WİTCHCRAFT) ÜZERİNE EĞİTİM ALDIĞI BELİRLENDİ

Gürel’in ölümüne ilişkin yeni iddialar gelmeye başladı. Bir inziva ya da ritüel amacıyla ormana gittiği öne sürüldü. Ayrıca, Gürel’in 'cadılık zanaati' (Witchcraft) üzerine eğitim aldığı belirlendi. Eğitmen Hale Özen, konuya ilişkin, Gürel’in eğitime geçtiğimiz Eylül ayında başladığını ve sürecin detaylarını katıldığı bir yayında paylaştı.

ÖZEN: BUNUN CADILIKLA ALAKASI YOK

Özen, gazeteci Türker Akıncı’ya verdiği demeçte, “Adı sadece cadılık zanaati... Bize eğitime gelir öğrenciler ilk dört dersten sonra derler ki aa biz burada hiç sprital bir şey var diye geldik. Siz çok gerçekçi şeylerden bahsediyorsunuz. Bunun cadılıkla alakası yok. Witchcraft eğitiminin içinde olumlamalar, meditasyonlar var, elemetleri anlamak var. Havayla ilgili nefes çalışmaları var, ateşle ilgili bedeni hareket ettirme çalışmaları var. Witchcraft disiplinlerimizde evin, bedenin ve yaşamın temiz, düzenli olacak kuralı ilk disiplinimizdir” ifadelerini kullandı.