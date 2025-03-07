Ece Gürel'in yıllar önce TV programında hayatını anlattığı görüntü ortaya çıktı! Meğer ne hayalleri varmış

Belgrad Ormanı'nda kaybolmasıyla Türkiye'nin gündemine oturan peyzaj mimarı Ece Gürel, 4 günün ardından bulunsa da kaldırıldığı hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Ormanda nasıl kaybolduğu, neler yaşadığı ve 4 gün sonunda zor şartlar altında nasıl bilinci açık olarak bulunduğu konuları Ece Gürel'in ölüm haberiyle beraber sır olarak kalırken, genç mimarın geçmişte katıldığı TV programının görüntüleri ortaya çıktı.

SEKTÖR PROBLEMLERİ NEDENİYLE 3. ÜNİVERSİTE

Bloomberg HT'de Süper Bulmaca programına katılarak yarışan Gürel, yarışmada kendini anlatırken peyzaj mimarı olmak istese de sektörde sıkıntılar olduğunu, bu sebeple üçüncü üniversiteyi okuduğunu ve astrolojiyle de yakından ilgili olduğunu aktardı.

HAYALLERİNDEN BAHSETTİ

Ece ayrıca yıllar önceki görüntüsünde de "İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunuyum. İkinci üniversitem de Adalet şu an o mesleği yapıyorum. Hukuk sekreterliği yapıyorum. Avustralya'ya gitmek istiyorum. Abim orada yaşıyor şu an. Ben de onun yanına gitmeyi düşünüyorum. Dil üzerine İngilizce üzerine çalışıyorum." şeklinde hayallerinden bahsetti.

Gürel'in 4 ayda 12 kilo vermesine de değinilirken ne kadar azimli olduğu da konuşuldu.

İşte Ece'nin yıllar sonra ortaya çıkan yarışma programındaki o görüntüsü;

NELER OLMUŞTU?

2 Mart Pazar günü İstanbul Kağıthane'deki evinden Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıkan ayrılan peyzaj mimarı Ece Gürel, ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine harekete geçen arama kurtarma ekiplerince 4 günün sonunda ormanlık alanda hareketsiz yatarken bulundu. 36 yaşındaki Ece Gürel yapılan kontrollerde bilincinin açık olduğu değerlendirilerek Acıbadem Maslak Hastanesi'ne kaldırılmıştı.Ece Gürel hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.