Ece Seçkin eşini öpmelere doyamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ece Seçkin eşini öpmelere doyamadı

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı.

2021 yılında Çağrı Terlemez ile hayatını birleştiren 32 yaşındaki ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaparak eşinin yeni yaşını kutladı.

vvvvvv-wevv-cover.jpg

Eşiyle sarılıp öpüştüğü romantik anlarını bir video haline getiren ünlü şarkıcı yaptığı paylaşıma, “Seni sevmekten asla vazgeçmeyeceğim. İyi ki doğdun ömrümün baharı, gençliğim, geleceğim, sevdiğim, kıymetlim... İyi ki benim oldun. Sadece bu yaşın değil, her yaşın birbirinden güzel olsun. Seni sevmekten, seni beklemekten ve seni yaşamaktan asla vazgeçmeyeceğim.” ifadelerini kullandı.

sarkici-ece-seckin-nisanlisinin-yeni-yasini-13375582-6255-amp.jpg

Ünlü şarkıcının paylaşımı beğeni yağmuruna tutulurken “Herkese böyle ilişki nasip olsun”, “Nazar duaları okunsun” ve “Örnek aldığım çift” gibi yorumlar yapıldı.

ghf.jpg

Son Haberler
İsrail Savunma Bakanından Hizbullah’a tehdit Dünya
İsrail Savunma Bakanından Hizbullah’a tehdit
Milli futbolcunun eşi Almanya'yı karıştırdı Spor
Milli futbolcunun eşi Almanya'yı karıştırdı
Bursa’da korkutan yangın Gündem
Bursa’da korkutan yangın
Merkez Bankası kritik kararını verdi Ekonomi
Merkez Bankası kritik kararını verdi
Motosiklet ve otomobil çarpıştı Gündem
Motosiklet ve otomobil çarpıştı
Valilikten ormanlara yasaklama kararı Yerel Haberler
Valilikten ormanlara yasaklama kararı