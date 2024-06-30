Ece Seçkin eşini öpmelere doyamadı

2021 yılında Çağrı Terlemez ile hayatını birleştiren 32 yaşındaki ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaparak eşinin yeni yaşını kutladı.

Eşiyle sarılıp öpüştüğü romantik anlarını bir video haline getiren ünlü şarkıcı yaptığı paylaşıma, “Seni sevmekten asla vazgeçmeyeceğim. İyi ki doğdun ömrümün baharı, gençliğim, geleceğim, sevdiğim, kıymetlim... İyi ki benim oldun. Sadece bu yaşın değil, her yaşın birbirinden güzel olsun. Seni sevmekten, seni beklemekten ve seni yaşamaktan asla vazgeçmeyeceğim.” ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının paylaşımı beğeni yağmuruna tutulurken “Herkese böyle ilişki nasip olsun”, “Nazar duaları okunsun” ve “Örnek aldığım çift” gibi yorumlar yapıldı.