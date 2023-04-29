Ece Sükan ile Çağatay Ulusoy aşk iddialarına cevap verdi

Duygu Sarışın'dan ayrılan Çağatay Ulusoy'un kendisinden 14 yaş büyük manken Ece Sükan ile aşk yaşamaya başladığı iddiaları gündeme gelmişti. Bir dizide birlikte rol alan Ulusoy ile Sükan birlikte görüntülenince de bu iddialar güçlenmişti. İkili aşk iddialarına cevap verdi

Ece Sükan ile Çağatay Ulusoy aşk iddialarına cevap verdi

Meslektaşı Duygu Sarışın ile yedi yıllık ilişkisini sessiz sedasız bitiren Çağatay Ulusoy, yeni dizisi 'Terzi'nin lansmanında boy gösterdi. Ulusoy kendisinden 14 yaş büyük Ece Sükan ile geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de görüntülenmesi sonrası ortaya atılan aşk iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.

unnamed.jpg

"ÜNLÜ OLMADAN ÖNCE DE BÖYLEYDİM"

Milliyet'te yer alan habere göre; Gazetecilerin özel hayat sorularına yanıt veren Çağatay Ulusoy, "Özel hayat özeldir adı üstünde. Magazine uzak oluşum karakterle alakalı bir şey olabilir. Kendimi sakındığım bir durum yok. Önceki hayatımda da böyleydim. Ünlü olup bir şeyler değiştiğinde de böyleyim" dedi ve şöyle devam etti:
Hiç tanımadığım insanlar ile yazıyorsunuz beni. Aşk haberlerinin gerçekliği varmış gibi yazılıyor bir de. Özel hayatımın özel kalmasını istiyorum. Aile ilişkilerimde de böyle bu. İç dünyamı çok yansıtmak istemiyorum.

agatay-ulusoy-0n6a795111.jpg

"BİZİ BİRLİKTE GÖREBİLİRSİNİZ"

Geçtiğimiz günlerde Ece Sükan ile görüntülenen ve aşk yaşadıkları iddia edilen oyuncu, bu konuyla ilgili sorular karşısında "Bu projede birlikte de çalıştık. Ece Hanım ile daha eski bir tanışıklığımız var aslında. Sıradan bir arkadaş gezmesiydi, yanlış bir şekilde dile getirdiler. Altında bir şey aranacak bir durum yok bence. Bizi birlikte görebilirsiniz, altında bir şey aranmasın lütfen" açıklamasını yaptı.

640xauto.jpg

"KESİNLİKLE ÖYLE BİR ŞEY OLMAYACAK"

Öte yandan Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt 'Ece Sükan ve Çağatay Ulusoy aşk mı yaşıyor?' sorusunu bugünkü köşesine taşıdı ve merak edilenleri açıkladı. İşte Cankurt'un yazısındaki o kısım şöyle:

Geçtiğimiz gün bir partide karşılaştığım Ece Sükan'a hemen bu iddiayı sordum. Ece; "Çağatay benim çok eski arkadaşım. Aynı projede yer aldığımız için son dönemde çok sık bir araya gelmeye başladık. Durum bundan ibaret" dedi.

16960006-728xauto.jpg

Yani Ece özetle "sadece arkadaşız" deyince ben de "Birçok ünlünün yaptığı gibi sonra çıkıp 'O zaman ilişkinin adını koymamıştık' deyip aşkınızı açıklamazsınız değil mi?" dedim. "Kesinlikle öyle bir şey olmayacak" diyerek bu aşk dedikodularına son noktaya koydu.

İlgili Haberler
Duygu Sarışın Çağatay Ulusoy'un adını duyar duymaz kaçtı!
Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan'ın aşkı belgelendi
Çağatay Ulusoy rol arkadaşıyla aşk yaşıyor iddiası
Çağatay Ulusoy'un rol aldığı 'Terzi' dizisinin fragmanı ortalığı salladı
Öne Çıkanlar
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Son Haberler
Erdoğan'ın rahatsızlığı sonrası ilk programı belli oldu Siyaset
Erdoğan'ın rahatsızlığı sonrası ilk programı belli oldu
Kemikleri güçlendiren besinler nelerdir? Şifalı Bitkiler
Kemikleri güçlendiren besinler nelerdir?
TPAO'nun 4 sahada petrol arama ruhsat süreleri uzatıldı Ekonomi
TPAO'nun 4 sahada petrol arama ruhsat süreleri uzatıldı
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu? Ekonomi
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
Twitter sohbet odaları ile ilgili flaş karar. Tek tek engellenecekler Teknoloji - Otomotiv
Twitter sohbet odaları ile ilgili flaş karar. Tek tek engellenecekler
Akşener'e canlı yayındaki hakarete Orhan Uğuroğlu'ndan sert tepki Güncel
Akşener'e canlı yayındaki hakarete Orhan Uğuroğlu'ndan sert tepki
Bülent Ersoy yeni imajıyla olay oldu. Görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Bülent Ersoy yeni imajıyla olay oldu. Görenler tanımakta güçlük çekti