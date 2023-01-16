Ece Üner, TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'

Ekranlarda geçen SADAT alt bandı büyük tepkiye yol açtı.

SADAT yöneticileri ise meydana gelen durumu paylaşarak ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu ve muhalif medyayla deyim yerindeyse dalga geçti.

SADAT'ın bu girişimine Tv100'den tepki gelirken bugün de kanalın ana haber spikeri Ece Üner, çok sert ifadeler kullandı.

Üner şunları söyledi:

"SON KÜSTAHLIK ÖRNEĞİ"

"Haksızlık ceza görmeyeceğine güvenen küstahlığa dönüşmüş durumda. Son küstahlık örneği malum yapıdan geldi. Bu yapı milyonları temsil eden ana muhalefetin liderine bu ekrandan operasyon çekmeye kalkıştı."

"KILIÇDAROĞLU'NA KUMPAS, TV 100'E KOMPLO"

"SADAT'ın kapısına dayanan Kılıçdaroğlu'na kumpas ve tv100'e karşı kurulan bir komploydu. Kanalın hatası bu konu özelinde bir dikkatsizlik, bunu kabul ediyoruz. Büyük bir hata ama bir ideolojik bir tavır ve taraf tutma değil."

"ATATÜRKÇÜYÜM, EKİP ARKADAŞLARIM DA ÖYLE"

"Ama taraf demişken tarafımızı belli edelim. Türkiye Cumhuriyeti gibi, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı olmak. Ben Atatürkçüyüm, ekip arkadaşlarım da öyle."

"SADAT KONUSUNDA GEREĞİ YAPILDI MI?"

"Sorundan değil, sorumluluktan beslenmeyi tercih ederiz. Dolayısıyla reklam ve yayın yönetimi sorumluluğunu ve hatasını kabul ettik. Sorumlu kişilerin işlerine son verilerek gereği yapıldı ama asıl soru 'SADAT konusunda gereği yapıldı mı?'"

"EKRANDAN MEYDAN OKUYAN PARAMİLİTER YAPIYA KİM MEYDAN VERDİ?"

"Dün medya olarak bir tuzağa düştük birbirimizi yiyerek ve kin kusarak, cambaza bakarken asıl resme odaklanmadık. Asıl hatayı aramamız gereken yere bakmadık. Reklam verebilecek hale gelen, dün bu ekrandan meydan okuyan paramiliter yapıya kim meydan verdi?"

"SADAT'IN OLMASI GEREKEN YER BAĞIMSIZ MAHKEMELERİN SANIK KÜRSÜLERİDİR"

"SADAT bu ekrandan kurduğu kumpasa 'gol' dedi. Ben de diyorum ki başından beri SADAT'a o sahayı kim açtıysa asıl golü atması gereken de odur. Üstelik de SADAT'ın kalesine ve doksandan, daha geç olmadan. SADAT'ın olması gereken yer tabi ki televizyon kanalları değil, bağımsız mahkemelerin sanık kürsüleridir. Tarafımız da budur."

Öte yandan TV100 resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda ise Ece Üner'in videosu paylaşılarak "Ece Üner ‘Kimsiniz siz!!!’ diyerek SADAT’ın tv100, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve usta gazeteci Uğur Dündar’a kurduğu kumpasa sert tepki gösterdi" ifadeleri kullanıldı.