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Ece Üner tv100 ekranlarından 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı davasında mahkeme önünde toplanan tarikatçılara sert sözlerle yüklendi

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.’nin, babasının izniyle 6 yaşından itibaren cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin dava bugün görüldü. Ece Üner, tv100 ile Ana Haber’de yaşananlara sert tepki gösterdi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 20:16
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Ece Üner tv100 ekranlarından 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı davasında mahkeme önünde toplanan tarikatçılara sert sözlerle yüklendi

Ece Üner tv100 ekranlarından 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı davasında mahkeme önünde toplanan tarikatçılara sert sözlerle yüklendi
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Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken sözde dini nikahla 29 yaşındaki İstekli ile evlendirdiği, küçük kızın yıllarca cinsel istismara maruz kalmasına göz yumduğu iddiaları kamuoyunda çok sayıda tepki almıştı.

Olayın, mağdur H.K.G.’nin şikâyetiyle ortaya çıkmasının ardından savcılık soruşturma başlatmış ve İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise 22 yıl 6’şar ay hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başvurusu sonrası baba Gümüşel ile İstekli, 15 Aralık 2022’de tutuklanmıştı.

İLK DURUŞMA BUGÜN YAPILDI

İlk duruşma bugün görüldü. Dava öncesi adliye önünde farklı gruplar toplandı. Bir grup ise Yusuf Ziya Gümüşel’e iftira atıldığını ve Gümüşel’in masum olduğunu savundu.

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in yargılandığı dava 27 Şubat'a ertelendi. Mahkeme anne Fatıma Gümüşel, Muhammet Sıddık Gümüşel, Ayşe Hümeyra Gümüşel ve Fatma Betül Gümüşel'in sonraki duruşmaya zorla getirilmelerine karar verdi.

ECE ÜNER’DEN SERT TEPKİ: UTANMADILAR… UTANMIYORLAR

Ece Üner yaşananlara tv100 Ana Haber’de sert tepki gösterdi. “Utanmadılar, utanmıyorlar” diyen Ece Üner, “Yüzlerce sarıklı, cübbeli, şalvarlı istismara destek için toplandı. Tekbir getirdi, tehdit etti, gözdağı verdi… Çoğunuz sordunuz nasıl olur ki dediniz. 6 yaşındaki bir çocuğun istismarında sanığı koruyanlar nasıl bu kadarına cüret eder. Bu neyin pişkinliği? Utanmıyorlar mı? diye sordunuz. Biz cevap verelim: Utanmıyorlar çünkü oy uğruna gerici yobazlığa şirin görünmek isteyenler olduğu için utanmıyorlar. Aydınlık ve karanlık arasında bir seçim yapılmadığı için utanmıyorlar. Kadının adı devletten silindiğinden beri utanmıyorlar” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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Hale Güven
30.01.2023 20:30
Bütün kötülüklerin sebebi eski-yeni mülteciler. Her yerdeler,kendilerine paye verilmesinive TÜRK KÜLTÜRÜNÜ yok etmek istiyorlar. Adımızı da Anadolu Selçukluları Birş. Devlet leri yapmak istiyorlarlar.  
 
Hakikat
30.01.2023 20:25
Katılıp katılmamamaktan öte cesur ne düşünüyorsa mertçe konuşabilen bir kadın..  
 
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