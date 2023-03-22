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Ece Üner tv100'de sağlıkçıların sesi oldu

tv100 Ana Haber’de Ece Üner, atama bekleyen sağlıkçılara yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 10:31
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Ece Üner tv100'de sağlıkçıların sesi oldu

Ece Üner tv100'de sağlıkçıların sesi oldu
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Ece Üner, tv100 Ana Haber’de sağlıkçıların atanmasıyla ilgili bir anekdotu paylaştı. Üner, paylaştığı örnekte atanacak sağlıkçıların sayı ve bölümleri konusunda tartışmaların bitmiş olmadığını dile getirdi.

Üner, “Sağlıkçıların bölümleri konusunda tartışmalar bitmiş değil” diyerek ataması yapılmayan sağlık çalışanın sesi oldu.

“ATANACAK SAĞLIKÇILARIN BÖLÜMLERİ KONUSUNDA TARTIŞMALAR BİTMİŞ DEĞİL”

Üner açıklamasının devamında şu sözleri kullandı:

“Atama bekleyenler deyince akla ilk öğretmenler geliyor ancak sağlık çalışanları da sırada. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi, 42 bin 500 personel alımı yapılacağını duyurdu. Sağlıkçılar şimdi atama heyecanı yaşıyor ancak sayı ve atanacak sağlıkçıların bölümleri konusunda tartışmalar bitmiş değil.”

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