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Ece Üner'in yeni adresi belli oldu. Transferi canlı yayında duyurdu

Ünlü spiker Ece Üner, Tv100'de ana haber bültenlerini sunacağını canlı yayında açıkladı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 21:49
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Ece Üner'in yeni adresi Tv100 oldu.Transferi canlı yayında duyurdu

Ece Üner'in yeni adresi belli oldu. Transferi canlı yayında duyurdu
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TV100'de Ana Haber bülteni için flaş bir transfer geldi. Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına katılan ünlü sunucu Ece Üner, Tv100'de programlara başlayacağını açıkladı.

Duayen gazeteci Uğur Dündar’dan sonra Ece Üner’i kadrosuna dahil eden tv100, tarafsız ve ilkeli haberciliğin adresi olmaya devam ediyor. Kendine özgü sunumu ve habere kattığı yorumlarıyla fark yaratan Ece Üner, tv100 Ana Haber’i sunmaya başlayacak.

Gürkan Hacır’ın programına canlı bağlanarak tv100 ailesine dahil olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Üner, 9 Ocak’tan itibaren her akşam canlı yayınla Tv100 Ana Haber’de izleyicisi ile buluşacak. (TV100)

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Yok Canim
5.12.2022 22:45
Basarilar.  
 
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